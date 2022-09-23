ЦИК ЛНР рассказал, сколько людей пришло на первый день референдума ЦИК ЛНР: явка избирателей на референдуме о присоединении республики к РФ составляет 21,97%

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Явка избирателей в ЛНР на референдуме о присоединении частично признанной республики к России к вечеру 23 сентября составляет 21,97%, сообщает глава местного ЦИК Елена Кравченко, передает ТАСС. Она отметила, что к этому моменту проголосовали почти 299 тысяч человек.

На 20:00 явка составляет 21,97%. Это 298 900 избирателей, — сказала она.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой. 20 сентября глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий заявил, что подписал положение о проведении референдума в регионе.

Референдумы о вхождении в состав России продлятся вплоть до 27 сентября. В ДНР будут работать 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок. Плюс для беженцев откроют участки в России. У избирателей из Запорожской области будет 394 участка, в Херсонской области — 198. В условиях военной операции ситуация в регионах сложная, но власти пообещали обеспечить безопасное волеизъявление.