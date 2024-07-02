Стала известна реакция украинцев на удар ВС России по аэродрому в Миргороде Forbes: удар ВС РФ вызвал бурную реакцию на Украине

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Удар ВС России по военному аэродрому ВСУ в Миргороде в Полтавской области вызвал бурную реакцию на Украине, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. По его словам, украинские блогеры обвинили в этом офицеров, приказавших экипажам Су-27 разместить боевые самолеты на открытой базе. Он допустил, что это может быть одним из самых дорогостоящих дней для авиации ВСУ.

Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации,— говорится в публикации.

В Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации Украины, там же расположен тренажерный центр для пилотов. Аэродром используется для ударов по Запорожской области и Крыму.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео поражения самолетов ВСУ на аэродроме в Миргороде. На кадры попал момент группового ракетного удара по объекту, нанесенный расчетами ОТРК «Искандер-М». ВСУ лишились пяти действующих многоцелевых истребителей Су-27. Также повреждены еще два самолета, находившихся на ремонте.

До этого расчет ракетного комплекса «Искандер-М» армии России нанес точный удар по месту разгрузки эшелона с военной техникой ВСУ. Обстрел был совершен у Украинки в Запорожской области.