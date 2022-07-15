Названа дата приезда главы Еврокомиссии в Азербайджан Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен посетит Азербайджан 18 июля

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Азербайджан 18 июля, сообщается на сайте ЕК. В этот же день состоится визит еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, в рамках которого она встретится с азербайджанским главой Ильхамом Алиевым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым.

Фон дер Ляйен посетит Азербайджанскую Республику 18 июля. Симсон приедет в Баку: она встретится с Алиевым, а также с Шахбазовым, — сказано в сообщении.

22 мая Алиев провел встречу с председателем Евросоюза Шарлем Мишелем в Брюсселе. Стороны обсудили вопросы нормализации отношений Баку и Еревана. Азербайджанский лидер выразил надежду на то, что процесс подготовки мирного договора с Арменией будет носить ускоренный характер.

В этот же день глава Евросовета провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили ситуацию вокруг Карабаха, гуманитарные вопросы и их решение, а также сотрудничество Армения — ЕС.