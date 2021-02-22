«Спутник V» назвали хитом в прессе Швейцарии

https://static.news.ru/photo/1ccd1412-7655-11eb-82c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» стала настоящим экспортным хитом. Этому способствовали подтверждённая эффективность препарата, созданного на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.

Об этом сообщает Neue Zurcher Zeitung. Швейцарское издание отмечает, что «Спутник V» имеет преимущества перед продуктами компаний BioNTech/Pfizer и Moderna. Так, в двух дозах российской вакцины используются разные носители вируса, а её эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca.

Ещё одним плюсом «Спутника V» называется его доступность, за дозу вакцины просят около $10.

Все эти преимущества делают российскую вакцину «экспортным хитом», — подчеркнули в Neue Zurcher Zeitung.

Ранее NEWS.ru сообщал, что японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от коронавируса, и сделал вывод: российский препарат «Спутник V» показывает высокую эффективность. Профессор НИИ экономики, промышленности и торговли напомнил, что эффективность «Спутника V» подтверждена на уровне 92%. Он предложил задействовать «Спутник V» в Японии в среднесрочной перспективе.