https://static.news.ru/photo/979d3c9c-cbcc-11e9-a46f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Информацию про обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной необходимо оглашать после совершения самого факта, рассказал новый председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

Тут (в теме обмена. — Ред.) нет места пиару. Тут иногда лучше, чтобы мы узнали информацию постфактум, увидели парней и девушек дома, — цитирует политика ТАСС .

Спикер считает, что про завершение процедуры должен сообщить офис президента Незалежной Владимира Зеленского. По словам чиновника, лидер прикладывает «главные усилия для этого процесса». Разумков не стал вдаваться в подробности возможного обмена, однако заверил, что «всё будет нормально».

Ранее News.ru сообщал, что советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретятся 2 сентября в Берлине, чтобы обсудить организацию саммита в «нормандском формате», посвящённого урегулированию в Донбассе.