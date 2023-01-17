Spiegel: Писториус возглавит Министерство обороны Германии

Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Борис Писториус

Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Борис Писториус возглавит Министерство обороны ФРГ после отставки Кристин Ламбрехт, сообщает Spiegel. Об уходе с поста главы Минобороны Ламбрехт сообщила 16 января. В немецких СМИ написали, что Писториус является партийным соратником немецкого канцлера Олафа Шольца.

После отставки Кристин Ламбрехт пост министра обороны займет Борис Писториус, — сказано в тексте статьи.

Писториус с 2013 года занимает пост главы МВД Нижней Саксонии. До того, как он занял этот пост, политик был мэром города Оснабрюк (с 2006 по 2013 годы). Немецкие власти пока не комментировали назначение Писториуса на пост руководителя Минобороны ФРГ.

Ранее журнал Spiegel писал, что пост нового министра обороны ФРГ получит сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайл, который является сторонником дипломатии и переговоров для урегулирования конфликта на Украине. В материале отмечалось, что после возможной отставки Ламбрехт канцлеру ФРГ нужен человек с большим политическим боевым весом. Бывший военный комиссар ВС ФРГ Ханс-Петер Бартельс подчеркнул, что новый министр обороны должен быть напористым и готовым к проведению реформ.