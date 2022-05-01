Spiegel: Европе нужно будет остановить заводы ради отказа от газа из России

Фото Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Для выполнения поставленной задачи по заполнению газовых хранилищ при отказе от двух третей поставок российского природного газа Европе придётся отключить от газа все промышленные предприятия на полгода, пишет журнал Der Spiegel. При этих условиях к 1 ноября хранилища будут заполнены на 80%. Отмечается, что после этого будет необходимо утвердить новые ограничения.

Это единственный способ достичь промежуточной цели ЕС по заполнению 63% хранилищ к 1 августа. В октябре потребуются дополнительные ограничения для отрасли, чтобы достичь 80-процентного уровня к 1 ноября, — сказано в публикации.

Речь идёт о сталелитейных, химических и цементных заводах, а также газовых электростанциях.

У европейских стран недостаточно альтернатив для замены российского природного газа, чтобы не допустить серьёзных экономических проблем будущей зимой, написала ранее газета Washington Post. Отмечается, что даже при отказе от энергоресурсов из России Европе придётся заплатить за более дорогое топливо из других стран. Эксперты указывают на то, что газ и нефть, которые поставляет Москва соседним странам, в общей сложности на порядок дешевле конкурентов. Больше всего, по мнению автора материала, пострадает Германия, которая оказалась наименее подготовленной к отказу от газа из России. Доля Москвы в немецком импорте составляет 35%.