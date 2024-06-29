Спецслужбы США уличили в попытке сорвать строительство «Северного потока-2» Томас Крюгер: спецслужбы США мешали строительству «Северного потока — 2»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Американские спецслужбы пытались помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», рассказал председатель фракции Социал-демократической партии Германии в парламенте земли Мекленбург — Передняя Померания Томас Крюгер. По его словам, которые приводит ТАСС, с этой целью агенты из США договаривались с экоактивистами и предлагали им поддержку. Крюгер также признался, что один из американских агентов обращался к нему лично.

Два свидетеля заявили сегодня, что представители спецслужб США выступали за предотвращение постройки «Северного потока — 2» и предлагали поддержку экологическим организациям в Мекленбурге — Передней Померании, — рассказал политик.

Ранее экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач сообщил, что удалось установить всю группу, ответственную за подрыв российских газопроводов в Балтийском море. Участников диверсии на «Северных потоках», по его словам, готовили в Житомирской области на Украине и в Румынии, где расположена база НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь информировал, что у Москвы нет механизмов по обмену данными о подрывах «Северных потоков» с Киевом. Подобные инструменты в сегодняшних условиях сложно представить, резюмировал он.