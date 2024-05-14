Песков ответил на новые данные о подрыве «Северных потоков» Песков: у РФ нет механизмов по обмену данными с Украиной о «Северных потоках»

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У Москвы нет механизмов по обмену данными о подрывах «Северных потоков» с Киевом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, делится ли Украина информацией по этому вопросу с Россией. Так официальный представитель Кремля прокомментировал заявления украинского политика Андрея Деркача о том, что установлены личности всех украинцев, которые участвовали в прикрытии диверсии на газопроводах. По его словам, которые приводят «Известия», Швеция и Дания должны обратить «пристальное внимание» на эту информацию, если она может представлять ценность.

У нас нет никаких механизмов обмена информацией с киевским режимом, да и вряд ли можно их себе сейчас представить, — заявил Песков.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы Генпрокуратуры РФ о расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» продемонстрируют мировой общественности виновных в этих терактах. Он отметил, что это напрямую затрагивает исполнение международных договоренностей о борьбе с терроризмом.