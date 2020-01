21-летняя Джемма Уоттс находила новых знакомых в Сети, а для встреч с ними путешествовала по стране на поездах. Девушка представлялась 16-летним Джеком Уотоном, носила мужскую одежду, волосы собирала в пучок и скрывала под кепкой. Её жертвами стали порядка 50 школьниц, уточняет Birmingham Mail.

A woman posed as a teenage boy to sexually assault up to 50 girls as young as 14 after grooming them online, police have revealed.



Gemma Watts targeted youngsters in #Hampshire and #Surrey , convincing them she was 16-year-old "Jake Waton".



