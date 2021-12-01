Советника президента Литвы обвинили в работе на Кремль

Советника литовского президента Гитанаса Науседы Юрате Шовене обвинили в работе в интересах России. С обвинениями в её адрес выступил член парламента Литвы Миндаугас Линге. По словам парламентария, предложение Шовене снизить количество подписей граждан, необходимых для проведения референдума, ставит страну в уязвимое положение, сообщает Telegram-канал BaltNews.

Посольство России, наверное, уже радостно отчиталось службам в Кремле о поддержке президента, — заявил депутат.

Юрате Шовене выступила с инициативой снизить число подписей граждан, необходимых для проведения референдума, с 300 тысяч до 100 тысяч. По мнению Линге, это может привести к тому, что получат свой шанс случайные инициативы, которые могут навредить нацбезопасности и поставят республику в более уязвимое положение.

Ранее сообщалось, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали гражданина страны, подозреваемого в работе на российские спецслужбы. Задержание 66-летнего мужчины произошло 21 ноября. В ходе обыска в его доме были найдены предметы и документы, которые приобщили к делу как вещественные доказательства. Мужчина арестован на три месяца. Свою вину подозреваемый не признаёт.