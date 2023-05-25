Советник командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Алена Шевцова призналась, что после сообщений о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного при ракетном обстреле, она выложила в соцсети старое фото с военачальником, сообщает украинское издание «Страна.ua». Было сделано нескольких их совместных фото, одно из которых девушка разместила 2 мая, пользователи Сети заметили, что на новых снимках главком и Шевцова одеты в аналогичную одежду.