Евросоюз выделит Украине €5 млрд Евросоюз выделит Украине €5 млрд

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Совет Европейского союза одобрил предоставление Украине €5 млрд дополнительной помощи, следует из текста официального заявления, опубликованного на сайте организации. Помощь пойдет на гуманитарные цели, а также на меры по защите и развитию страны.

ЕС поддерживает Украину. Мы сдерживаем все свои обещания, чтобы обеспечить функционирование ключевой инфраструктуры Украины. На следующих встречах, посвященным вопросам экономики и финансов, я буду лично настаивать, чтобы соглашение о выплате оставшихся €3 млрд было заключено как можно скорее. Перед этим нам нужно согласовать разделение выплачиваемой суммы на займы и гранты, — заявил министр финансов Чехии Збинек Станюра.

Отмечается, что сумма в €5 млрд будет предоставлена Украине в форме долгосрочного займа.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС обсудили в Нью-Йорке создание миссии по оказанию военной помощи Украине. По его словам, все министры согласились продолжать помогать Украине. Он отметил, что «работа идет» и вскоре можно будет говорить о «конкретном результате».