Сотни раков-мутантов заполонили бельгийское кладбище

https://static.news.ru/photo/5a308084-178f-11eb-8855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fredrik von Erichsen/dpa/Global Look Press

В бельгийском городе Антверпен сотни мраморных раков-мутантов, обладающих способностью очень быстро размножаться, заполонили местное кладбище.

Об этом сообщает новостной сайт The Brussels Times. Мраморные раки были искусственно выведены немецкими учёными, их самки асексуальны и способны размножаться путём партеногенеза. Такие раки всеядны, они могут передвигаться на расстояния до двух километров и закапываться под землю на глубину до одного метра.

По мнению сотрудника научно-исследовательского института охраны природы и лесного хозяйства Кевина Ширса, кто-то держал раков в своём аквариуме, а потом выпустил их в канал. Из-за своей плодовитости они представляют большую угрозу окружающей среде, при этом выловить их всех невозможно.

Это всё равно что пытаться опустошить океан с помощью напёрстка, — пояснил он.

По его словам, простого способа избавиться от мраморных раков пока не придумано. Он рассказал, что в Испании их пытались вытравить ядом, однако в Бельгии такой метод запрещён.

Ранее NEWS.ru писал о том, что причиной массовой гибели морских животных на Камчатке стало вовсе не техногенное загрязнение. Учёные из МГУ и РАН провели исследование и выяснили, что к экологической катастрофе привели естественные процессы.