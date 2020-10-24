Сотни раков-мутантов заполонили бельгийское кладбище

В бельгийском городе Антверпен сотни мраморных раков-мутантов, обладающих способностью очень быстро размножаться, заполонили местное кладбище.
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По мнению сотрудника научно-исследовательского института охраны природы и лесного хозяйства Кевина Ширса, кто-то держал раков в своём аквариуме, а потом выпустил их в канал. Из-за своей плодовитости они представляют большую угрозу окружающей среде, при этом выловить их всех невозможно.
Это всё равно что пытаться опустошить океан с помощью напёрстка, — пояснил он.
По его словам, простого способа избавиться от мраморных раков пока не придумано. Он рассказал, что в Испании их пытались вытравить ядом, однако в Бельгии такой метод запрещён.
Ранее NEWS.ru писал о том, что причиной массовой гибели морских животных на Камчатке стало вовсе не техногенное загрязнение. Учёные из МГУ и РАН провели исследование и выяснили, что к экологической катастрофе привели естественные процессы.