Учёные МГУ и РАН выяснили причину экокатастрофы на Камчатке

https://static.news.ru/photo/8faed91a-13a5-11eb-b314-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Причиной массовой гибели морских животных на Камчатке стало вовсе не техногенное загрязнение. Учёные из МГУ и РАН провели исследование и выяснили, что к экологической катастрофе привели естественные процессы.

В конце сентября в Сети появились фото и видео с Халактырского пляжа в Авачинской бухте недалеко от Петропавловка-Камчатского, на которых было видно, что береговая линия буквально усеяна мёртвыми морскими животными. Местные сёрферы также сообщили об изменении цвета воды, они также жаловались на раздражения на коже.

Первой и основной версией случившегося было техногенное заражение воды. Ответственные ведомства и специалисты проводили проверки — так, выяснялось, не проводился ли сброс в океан ядохимикатов Козельского полигона и не было ли утечки ракетного топлива с военного полигона Радыгино. Кроме того, сообщалось, что благодаря спутниковым снимкам удалось обнаружить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Ачинского залива. Тем не менее было признано, что не это стало причиной экологического кризиса.

Однозначно установлено — в последнее время не было значительных поступлений загрязняющих веществ техногенного происхождения в русловую сеть притоков Авачинского залива и в сам залив, — рассказал доцент кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ Сергей Чалов, чьи слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

В итоге учёные нашли виновных в катастрофе. Это оказались микроводоросли, которые зацвели из-за аномально тёплой воды. Цветение этих организмов иначе называют красными приливами — это период активного размножения фитопланктона. При этом микроводоросли во время цветения вырабатывают токсины. Красный прилив продолжался с начала сентября по начало октября, в результате чего на глубинах от 5 до 15 метров уровень кислорода существенно снизился. Таким образом, причиной гибели обитателей залива стало кислородное голодание.

Как сообщал NEWS.ru, ранее учёные назвали примерную площадь загрязнения воды на Камчатке, которое, как полагали на тот момент, могло привести к экокатастрофе. К югу от Авачинской бухты поверхность океана отличается от нормальной необычной пеной на волнах и помутнениями тёмно-зелёного оттенка. Длина полосы загрязнения составляет примерно 40 километров по прямой, а ширина колеблется от 30 до 100 метров от берега. Этот след, как подчеркнули учёные, «имеет чёткие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении».