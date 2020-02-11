Мокрый снег и шквалистый ветер оставили без электроснабжения 380 населённых пунктов в 11 регионах Украины.
Непогода лишила света жителей Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Закарпатской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.
Кроме того, ветер повредил кровли более 100 зданий во Львовской и Ивано-Франковской областях. Последствия непогоды устраняют бригады облэнерго и коммунальных служб,
Ранее NEWS.ru писал, что в результате сильного снегопада с ветром было нарушено электроснабжение в 103-х населённых пунктах Дагестана. Массовые аварийные отключения в распределительных сетях затронули порядка 65 тысяч человек.
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