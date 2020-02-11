https://static.news.ru/photo/4ea43eee-4c9d-11ea-8451-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/gornichnykh_andrey/Global Look Press

Мокрый снег и шквалистый ветер оставили без электроснабжения 380 населённых пунктов в 11 регионах Украины.

Непогода лишила света жителей Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Закарпатской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.

Кроме того, ветер повредил кровли более 100 зданий во Львовской и Ивано-Франковской областях. Последствия непогоды устраняют бригады облэнерго и коммунальных служб, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате сильного снегопада с ветром было нарушено электроснабжение в 103-х населённых пунктах Дагестана. Массовые аварийные отключения в распределительных сетях затронули порядка 65 тысяч человек.