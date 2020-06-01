В Норвегии заявили, что не будут повторно вводить карантин, даже если страну накроет вторая волна эпидемии COVID-19. По словам эксперта правительственной группы по борьбе с заболеванием, принудительная изоляция граждан слишком дорого обошлась государству, и второй такой же «акции» оно просто не выдержит. Любопытно, что за подобный подход скандинавские страны ранее критиковали Швецию, которая отказывалась от строгого карантина. Теперь же становится ясно, что, по крайней мере, её экономика избежала худших последствий: ВВП страны в первом квартале 2020 года вырос на 0,4%.

Норвегия, Дания и Финляндия в мае заявили об ослаблении карантинных мер. При этом они намерены не допустить второй волны эпидемии, для чего готовы массово тестировать граждан на наличие вируса, изолировать заболевших и убеждать их поддерживать социальную дистанцию. Однако, как заверяет профессор экономического факультета Университета Осло и член экспертного совета норвежского Минздрава Стейнар Холден, во второй раз карантин в его стране не введут, даже если начнётся вторая волна эпидемии.

По подсчётам его ведомства, закрытие магазинов, ресторанов, офисов и школ обходится Норвегии в 27 млрд крон в месяц (€2,5 млрд). Поэтому недопустимо постоянно держать страну в таком режиме.

Мы рекомендуем гораздо менее строгий подход, — заявил Холден в интервью The Local. — Мы должны начать с мер на индивидуальном уровне — то, что мы имеем сейчас. В случае возникновения второй волны, мы введём меры в местности, где зафиксирована вспышка. Но мы должны избегать ограничений на национальном уровне, если это возможно.

Стратегия Норвегии строится на убеждении, что индекс репродукции вируса удастся поддерживать на уровне меньше единицы. Если каждый заболевший будет передавать вирус более чем одному человеку, подход придётся поменять, признают эксперты. Но в этом случае Норвегия скорее возьмёт пример со Швеции, чем будет повторно вводить карантин.

Если необходимо будет поддерживать очень строгие ограничения в течение длительного времени, то затраты окажутся выше, чем если позволить всему населению переболеть инфекцией. Это стоило бы нам очень дорого, — добавляет Холден.

Именно такого подхода придерживается Стокгольм. В Швеции не закрывались бары, рестораны, магазины и школы. Населению было просто рекомендовано держать дистанцию и по возможности работать из дома. В результате смертность от коронавируса на душу населения в некоторые дни там была самой высокой в мире. На каждый миллион жителей в стране умирает примерно 5,5 человек с COVID-19 в день. Тем не менее, в Швеции убеждены, что такой подход позволит людям приобрести «коллективный иммунитет» и избежать второй волны эпидемии.

Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press

Стоит отметить, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не одобряют идею «коллективного иммунитета», так как не знают, насколько долгосрочную защиту от повторного заболевания получают переболевшие COVID-19.

Зато Швеции удалось избежать спада экономики из-за карантина, по крайней мере, в первом квартале 2020 года. Её ВВП вырос на 0,4%, в то время как экономики других европейских государств в этот период начали падать.

Шведская экономика действительно справилась лучше, чем наиболее затронутые пандемией страны, — считает экономист в Capital Economics Дэвид Оксли. — Это результат относительно мягких ограничительных мер. Но всё равно для Швеции это будет год, который захочется забыть.

О высокой цене карантина говорят и в Великобритании, которая в данный момент начинает постепенно ослаблять ограничения.

Цена карантина была слишком высокой. За семь недель мы стали свидетелями всплеска обращений за продуктовыми наборами, задержки оказания медицинской помощи другим пациентам, закрытия школ, домашнего насилия, банкротств малых предприятий, — напоминает профессор Университета Эдинбурга Деви Сридхар.

Как считает аналитик, все эти жертвы будут принесены британцами впустую, если правительство не сможет сдержать распространение коронавируса после выхода из карантина. А для этого придётся принять меры, аналогичные шведским, то есть, ограничить социальные контакты, но избежать массового закрытия предприятий.