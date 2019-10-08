https://static.news.ru/photo/177245aa-e9de-11e9-813e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончаренко Фото: Команда Гончаренко/facebook.com

Украинский депутат Алексей Гончаренко, который является сторонником экс-президента страны Петра Порошенко, обратился в Государственное бюро расследований (ГБР). Политик потребовал изучить заявления главы государства Владимира Зеленского, сделанные в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Речь идёт о словах украинского президента о том, что на пост генерального прокурора Украины был назначен подконтрольный ему кандидат. Гончаренко уверен, что Зеленский нарушил статью 3 закона Украины «О прокуратуре», которая, в частности, гарантирует отсутствие незаконного политического влияния на главу ведомства, передаёт News Front .

Ранее News.ru писал, что в США обнародовали стенограмму разговора Трампа и Зеленского, произошедшего 25 июля. Именно эта телефонная беседа послужила основанием для начала процедуры импичмента Трампа.