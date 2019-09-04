https://static.news.ru/photo/db017026-cfa9-11e9-a81f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jacek Sopotnicki/Global Look Press

Социальные службы итальянского города Бари конфисковали пятилетнего сына у россиянки, которая решила вернуться вместе с ним в РФ. Георгия «выкрали» 6 августа и прячут по «секретному адресу».

Мальчик был рождён в Италии, он, как и его мама, имеет только одно гражданство — России. Папа отказался от него, в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, сообщает пресс-служба общественного движения « Русские матери ».

Думаю, скорее всего этого русского ребёнка в Италии сейчас готовят на «заказное» переусыновление. А в связи с громким скандалом о торговле изъятыми детьми в Италии (в итальянских СМИ это кейс «Ангелы и демоны»), нужно срочно спасать этого российского мальчика из лап «итальянской мафии», — заявила координатор движения Ирина Бергсет.

Мать мальчика Анна обратилась за помощью к российским дипломатам и президенту РФ Владимиру Путину. Женщина вот уже почти месяц ничего не знает о местонахождении собственного сына. Отмечается, что россиянку временно лишили родительских прав на ребёнка. Это произошло без её присутствия.

News.ru сообщал, что в Дании суд принял решение об изъятии детей у россиянки из-за того, что по мнению органов опеки она не могла уделять им достаточного внимания.