https://static.news.ru/photo/653db72c-32ec-11ea-bb0e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Данилов Фото: rnbo_gov_ua/twitter.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что сейчас специалисты рассматриваются семь версий причин крушения самолета Boeing-737 украинской авиакомпании «МАУ» в Тегеране.

У нас сегодня есть четыре открытые и три закрытые версии . Мы сейчас сотрудничаем с иранской стороной для того, чтобы мы получили максимальный доступ. Часть людей уже работают на месте события, — сказал Данилов в эфире телеканала «Украина 24».

Он пообещал освещать случившееся по мере возможности. Там находится украинская группа, которая состоит из специалистов, занимавшихся вопросами ЗРК «Бук».

Утром 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, основные версии крушения самолёта Boeing 737 в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, это: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.