Обстрел повредил здание Нацполиции Украины Власти Харьковской области заявили, что здание Нацполиции в Волчанске попало под обстрел

Фото: t.me/synegubov

Здание Национальной полиции Украины в Волчанске

Здание Национальной полиции Украины в Волчанске получило повреждение в результате артиллерийского обстрела, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Харьковской области Олег Синегубов. По словам чиновника, никто не пострадал. Синегубов добавил, что повреждение также получило одно из предприятий.

Повреждено здание Нацполиции. Обошлось без пострадавших, — написал глава Харьковской областной госадминистрации.

В ночь на 12 февраля воздушная тревога была объявлена в пяти областях на востоке Украины, в том числе в Харьковской. Также сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях, которые прогремели предыдущей ночью.

Ранее военный эксперт подполковник запаса Олег Иванников высказал мнение, что в ближайшее время Харьковская область может стать приоритетной в рамках российской спецоперации. По его словам, Харьковское направление является одним из наиболее важных в «единой концепции денацификации Украины».

Также 11 февраля сообщалось о взятии разведчиками Западного военного округа двух опорных пунктов Нацгвардии Украины в районе Кременной.