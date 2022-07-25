СМИ узнали о страхе Брюсселя из-за «троянского коня» Путина El País: Брюссель боится, что Италия станет «троянским конём» РФ после отставки Драги

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Италия после отставки премьер-министра Марио Драги может стать «троянским конём» России, чего крайне опасаются в Европе. Об этом написал в статье для испанской газеты El Pais обозреватель Бернардо де Мигель. Он, в частности, процитировал дипломатические источники, которые сообщили, что страна в последнее время становится местом притяжения «нейтральных территорий», ставящих под сомнение позицию Евросоюза в конфликте на Украине.

В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конём на службе у российского президента Владимира Путина, — написал Бернардо де Мигель.

В статье отмечается, что Брюссель значительно обеспокоен позицией Италии, так как Рим в большой степени зависит от поставок российских углеводородов. Также в материале упоминается, что ряд итальянских СМИ активно подпитывают теорию о том, что европейские санкции в отношении России вредят экономике Евросоюза, но никак не влияют на военную мощь Кремля.

По мнению де Мигеля, после отставки Драги Брюссель остаётся без опоры, а Киев лишился ценного союзника.

21 июля президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку Драги. Ранее политик в ходе заседания парламента подтвердил свое намерение покинуть пост.

В этот же день глава республики после встречи с председателями обеих палат парламента подписал декрет о роспуске сената и палаты депутатов.