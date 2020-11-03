СМИ: террорист, устроивший стрельбу в Вене, приобрёл оружие в Словакии

https://static.news.ru/photo/45ed9d74-1de2-11eb-8aa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

Один из террористов, устроивших в понедельник стрельбу в Вене, мог приобрести оружие в соседней Словакии. Об этом сообщает австрийское издание Heute.

Вечером 2 ноября около 20:00 по местному времени группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в Вене. Сообщается о шести погибших, кроме того, более 20 человек получили ранения. Один из преступников был застрелен — именно о нём и пишут австрийские СМИ.

По данным источника, 20-летний мужчина летом ездил в Словакию за боеприпасами для АК-47. Отмечается, что он передвигался на автомобиле матери одного из своих сообщников. Личность террориста установлена, однако она не раскрывается, чтобы эта информация не повредила расследованию.

Сообщается также, что он был родом из австрийского Медлинга. В юности увлекался футболом. Установлено, что он контактировал с радикально настроенными единомышленниками. Напомним, по версии полиции, один из нападавших симпатизировал группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Помимо этого, источник сообщает, что установлены подозреваемые в совершении преступления. Предполагается, что это молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. По неподтверждённым данным, среди них есть уроженец Косово, а также выходец из Чеченской Республики.

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