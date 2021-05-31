СМИ обвинили главу МВД Чехии в раскрытии шпионов в России

https://static.news.ru/photo/30188838-c215-11eb-9e2c-96000091f725_660.jpg Ян Гамачек Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Руководитель Министерства внутренних дел и первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек своими действиями мог поставить под угрозу чешских шпионов, которые работают в других странах. В частности, речь идёт о раскрытии агентуры на территории России. Об этом написали авторы издания Seznam Zprávy.

Обвинения касаются слов Гамачека, сказанных в связи с отъездом нескольких чехов из России перед началом международного скандала, вызванного расследованием взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в котором Прага обвинила российские спецслужбы. Через пару дней после объявления об инциденте министр заявил, что чешские агенты покинули РФ до того, как скандал был предан огласке.

Авторы издания подчёркивают, что глава МВД не имел права публично высказываться о работе чешской разведки за рубежом, передаёт послание из материала телеканала «Царьград».

Ранее стало известно, что спецбортом из Праги в Москву вылетели 54 сотрудника посольства России в Чехии, попавшие под инициированное чешской стороной сокращение штатов диппредставительств. Дипломаты, покинувшие Прагу, окажутся на родине в ближайшее время.

До этого чешское посольство в Москве уже уволило 71 сотрудника в ходе сокращения дипломатической миссии на паритетных началах с Россией. К концу мая работы лишатся ещё восемь человек. Следовательно, в общей сложности уволят 79 сотрудников, на рабочем месте останутся только 19 дипломатов.