СМИ назвали вероятную причину наезда автомобиля на людей в Берлине

https://static.news.ru/photo/f3272470-cf62-11ea-af0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

24-летний водитель внедорожника Mercedes с эстонскими номерами, который наехал на толпу людей в Берлине, был пьян. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Уровень содержания алкоголя в крови у мужчины составлял 0,7 промилле при допустимой норме в Германии в 0,5 промилле, сообщает Berliner Zeitung.

По уточнённым данным, пострадали шесть человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Одного пострадавшего пришлось реанимировать на месте ДТП. Он был зажат тяжёлым автомобилем.

Криминальная полиция начала расследование происшествия. Водителя подозревают в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение. Стражи порядка уточняют, что пока нет никаких свидетельств того, что мужчина совершил наезд по религиозным или политическим мотивам.

Ранее представитель полиции заявил, что водитель автомобиля на высокой скорости хотел повернуть, но не справился с управлением и врезался в тротуар.

NEWS.ru писал, что 25 февраля мужчина на автомобиле совершил наезд на участников городского праздника в городе Фолькмарзен. Пострадали 52 человека, в том числе 18 несовершеннолетних.