Politico: ЕС запретит импорт стали из России, но продолжит покупать алмазы

В рамках планируемого восьмого пакета санкций в отношении России Евросоюз намерен запретить импорт ряда видов стальной продукции, однако оставит возможность закупки российских алмазов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на предложения Еврокомиссии. Также, по информации издания, предполагается ввести и ряд экспортных ограничений.

Как сообщает Politico, санкции коснутся ряда категорий сталелитейной продукции и некоторых товаров, используемых в ювелирной промышленности. При этом алмазы из РФ в проекте нового пакета ограничительных мер не значатся.

Кроме того, Европа намерена ввести и ряд экспортных ограничений. Помимо запрета на отправку в Россию электронных и авиационных компонентов и чипов, предполагается запретить некоторые позиции, касающиеся сферы услуг. В частности, россиянам — рядовым гражданам, компаниям и правительству РФ — могут прекратить предоставлять архитектурные и инженерные услуги, консультации в области юриспруденции и IT.

Для того, чтобы вступить в силу, проект восьмого пакета санкций должен быть одобрен всеми 27 странами — членами Евросоюза.

Одной из основных целей новых санкций против России является ослабление ее оборонного комплекса, заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, государства Европы полны решимости «заставить Кремль заплатить» за эскалацию конфликта на Украине. Еврокомиссия запретом на импорт продуктов из России рассчитывает лишить Москву доходов на сумму в €7 млрд.