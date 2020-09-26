СМИ: Берлускони лечится от коронавируса уже месяц

https://static.news.ru/photo/d6cb1dc2-000e-11eb-8560-fa163e074e61_660.jpg Сильвио Берлускони Фото: Rizzo/Fotogramma/Global Look Press

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони всё ещё не вылечился от коронавируса. Политик болеет уже почти месяц.

Тест, который 83-летний Берлускони сдал накануне, вновь показал положительный результат.

Ранее он был выписан из миланской клиники. Как сообщает Corriere della Sera, политик, как и другие пациенты с COVID-19, по-прежнему сталкивается с последствиями болезни. Он чувствует усталость и физическое истощение, из-за которых он всё ещё часто остаётся в постели. Издание подчёркивает, что вероятность его возвращения в больницу исключена.

Сейчас лидер партии «Вперёд, Италия» изолирован в своей резиденции в Аркоре под Миланом вместе с 30-летней подругой Мартой Фашиной. У женщины также был выявлен коронавирус.

О заражении Сильвио Берлускони коронавирусом стало известно 2 сентября, писал NEWS.ru. Изначально сообщалось, что у 83-летнего политика нет никаких симптомов. В ночь на 4 сентября Берлускони госпитализировали в San Raffaele, по данным миланских СМИ, у экс-премьера появились признаки болезни. Профессор Дзангрилло заявил, что состояние Берлускони не вызывает тревоги, а госпитализация понадобилась, так как политик относится к группе риска. Позже врачи диагностировали у него лёгочную инфекцию. COVID-19 был выявлен у двух его детей, а также у возлюбленной политика — они вместе отдыхали на острове Сардиния.