Берлускони заразился COVID-19

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подхватил новую коронавирусную инфекцию. Его тест на COVID-19 оказался положительным.

В результате проведённых из-за мер предосторожности анализов у Берлускони выявлен коронавирус нового типа, — сообщил официальный представитель 83-летнего политика.

83-летний политик работает удалённо из своей резиденции в Аркоре. Там он проведёт и период карантина, передаёт ТАСС.

Ранее Университет Джонса Хопкинса сообщил, что общее количество случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии достигло 25 009 250. Жертвами инфекции, по данным университета, стали свыше 842,7 тысячи человек. Выздоровели к настоящему моменту более 16,4 млн заразившихся.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер Чехии Карел Гавличек, также возглавляющий Министерство промышленности и торговли страны, до конца недели будет оставаться на домашней самоизоляции после контакта с человеком, у которого подтвердился COVID-19.