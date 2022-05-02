Слуцкий: отказ Финляндии от контракта по АЭС — политическое решение

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал в Telegram-канале решение финской компании Fennovoima разорвать контракт Росатомом на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1». Парламентарий считает, что этот ход имеет политическую подоплёку.

Никаких реальных экономических предпосылок для разрыва контракта, очевидно, нет. Как и для исхода иностранных компаний из России. Это чисто политические решения, — написал он.

Депутат отметил, что США «в угоду антироссийской» политике заставляют страны Европы отказываться от выгодных проектов. По его словам, итогом этого может стать масштабный кризис.

Компания Fennovoima сообщила о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с дочерним предприятием Росатома RAOS Project 2 мая. На её официальном сайте сказано, что решение об этом принято из-за значительных задержек и неспособности RAOS Project реализовать проект. Кроме того, отмечалось, что ситуация на Украине усугубила риски, которые RAOS Project не смогла предотвратить.

В Росатоме причины разрыва контракта назвали непонятными. В компании заверили, что со своей стороны выполняли все обязанности и соблюдали все международные требования.