Словения выступила за скорейшее вступление в НАТО Боснии и Герцеговины

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Президент Словении Борут Пахор заявил, что сделает всё возможное, чтобы Босния и Герцеговина вступили в ЕС и в НАТО. Об этом он сообщил в ходе визита в Турцию, слова президента приводит STA.

Я пытаюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы убедить Евросоюз и Запад скорее принять Боснию и Герцеговину в состав ЕС и, если возможно, в НАТО, — сказал Пахор.

Лидер Словении считает, что при «новом геополитическом разделении» Западные Балканы станут частью западного мира, однако очень многое зависит от их властей и Брюсселя в частности.

Словения была включена Россией в список недружественных стран в июле этого года. МИД страны в ответ на это выразил сожаление. В службе стратегических связей министерства заявили, что из-за этого будет действовать запрет на трудоустройство российских граждан в дипломатические миссии.

Ранее сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Республика Сербская не может ввести санкции против России, несмотря на давление ЕС и США. В частности, речь на тот момент шла о шестом пакете антироссийских санкций ЕС. Он включает эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России.