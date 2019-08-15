https://static.news.ru/photo/705d5ff6-bf45-11e9-a213-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Словацкий депутат Петер Марчек заявил, что в стране появится туристическая фирма, которая займётся организацией поездок в Крым для граждан Евросоюза. Кроме того, компания будет предлагать комбинированные туры, в рамках которых можно будет посетить полуостров, а также Москву, Санкт-Петербург или другой российский город.

Депутат отметил, что перед фирмой стоит задача максимально облегчить европейцам путешествие в Крым. Над реализацией проекта в настоящее время работает группа юристов, которая ищет способ обойти антироссийские санкции, передают « Известия ».

Ранее News.ru писал, что лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов заявил, что украинские байкеры, которые приезжают в Крым, чувствуют себя русскими. По его словам, несмотря на пропаганду, они также ощущают на полуострове дружелюбную атмосферу.