«Следующим будет мост»: в Раде подвели итоги после аварии в метро Киева Депутат Рады Кучеренко: мост Патона будет следующим после аварии в метро Киева

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Авария в киевском метро произошла неслучайно, уверен депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко. По его словам, которые цитирует РИА Новости, объяснения киевских властей по инфраструктурным проблемам города на фоне подтопления метро выглядят комично, а следующая авария коснется расположенного в Киеве моста Патона.

Я наконец-то понял — во всех проблемах с мостами, метро, теплотрассами, свалками, ТЭЦ и (мусоросжигательным. — NEWS.ru) заводом «Энергия» виноваты те, кто их построил! <...> Следующим будет мост Патона, — резюмировал политик.

Ранее в киевском метрополитене затопило шесть станций от «Демеевской» до «Теремков». Подтопление вызвало смещение грунта, что может привести к нарушению устойчивости сооружений и дальнейшему обвалу. По предварительным расчетам, восстановительные работы займут около полугода.

Также затапливает водой станцию «Олимпийская» на синей ветке метрополитена, где недавно закрывали шесть станций из-за разгерметизации тоннеля. Помимо этого, потоп произошел на входе станции «Черниговская», которая расположена в другом районе украинской столицы.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что проблемы с метро говорят о серьезных негативных процессах в городе. По мнению аналитика, стоит ждать новых катастроф, вызванных нехваткой внимания со стороны властей.