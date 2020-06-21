Скотленд-Ярд опроверг связь резни в Рединге с акцией Black lives matter

https://static.news.ru/photo/c95ee348-b3c5-11ea-b371-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападение на людей, произошедшее 20 июня на территории британского Рединга, никак не связано с акцией Black lives matter, направленной против расизма и полицейского произвола. Об этом заявил руководитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

По его словам, в настоящее время мотивы чудовищного нападения неизвестны. Расследовать действия нападавшего, которые привели к смерти троих человек и ранениям многих других граждан, будет заниматься Национальное контртеррористическое управление.

Мы уверены, что инцидент никак не связан с протестной акцией Black lives matter, мирно прошедшей в Рединге днём в субботу и завершившейся за несколько часов до происшествия, — заявил Басу.

Он подчеркнул, что преступник задержан, однако разглашать информацию о нём силовики пока не будут. Британские журналисты смогли получить сведения о нападавшем от источника в местной полиции. Им оказался 25-летний гражданин Ливии. Мужчина ранее был судим, его должны были депортировать на родину, однако процедура отложилась из-за трудной обстановки, сообщает телеканал Sky News.

Как ранее передавал NEWS.ru, нападение с применением холодного оружия в парке Форбери гарденс английского города Рединг признали терактом. В результате происшествия три человека погибли, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии.