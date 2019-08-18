https://static.news.ru/photo/361b5da2-c1b6-11e9-a776-fa163e074e61_660.jpg Жак Диуф Фото: Wikimedia Commons

Бывший генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф скончался на 82-м году жизни. Новый глава ФАО Цюй Дунъюй выразил соболезнования в связи со смертью сенегальского политика.

Дунъюй назвал Диуфа неутомимым борцом с нищетой и неполноценным питанием. Он отметил, что предшественник отдал немало времени, страсти и опыта делу искоренения голода в мире.

Диуф возглавлял ФАО с 1994 по 2011 год. Его усилия на этом посту увековечены в премии его имени, которая ежегодно присуждается за вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что режиссёр-мультипликатор Ричард Уильямс, создавший кролика Роджера и Джессику Рэббит, скончался в возрасте 86 лет. Уильямс умер в своём доме в Великобритании, куда переехал из Канады ещё в 1950-х годах.