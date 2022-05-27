Силы иранского КСИР задержали два греческих танкера Греция заявила о захвате иранскими военными двух судов в Персидском заливе

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МИД Греции сообщил о захвате иранскими военными двух судов под греческим флагом в Персидском заливе. Послу Ирана в Афинах заявлен протест, ведомство требует немедленного освобождения судов и их экипажей, говорится в сообщении службы информации министерства. Отмечается, что захват осуществил Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Вышеуказанные действия по существу эквивалентны актам пиратства, — говорится в сообщении.

Министерство советует гражданам Греции воздержаться от поездок в Иран.

Информация об инциденте в Персидском заливе поcтупила на фоне сообщений о том, что власти Греции задeржали танкер под российским флагом, пeревозивший иранскую нефть.

Как сообщалось, греческие власти передадут США иранскую нефть, которая транспортировалась танкером Pegas (Lana) под российским флагом, сообщили журналистам ТАСС в пресс-службе Министерства морского флота Греции. Соответствующее решение вынес суд.

О задержании танкера Pegas стало известно утром 19 апреля, на борту корабля в тот момент находилось 19 российских моряков. Решение о задержании было принято из-за рестрикций Евросоюза в отношении России и санкций НАТО в отношении судов, представляющих интересы России. При этом арестован был только корабль, а не его груз. Как позднее стало известно, Pegas через несколько дней был переименован в Lana из-за санкций, введенных из-за событий на Украине.