https://static.news.ru/photo/a65f3026-8cd9-11eb-954b-96000091f725_660.jpg Сильвио Берлускони Фото: Carofei/Fotogramma/Global Look Press

Бывший глава итальянского правительства, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони выписался из больницы, куда его госпитализировали 22 марта.

Адвокат Берлускони Федерико Чеккони ранее объяснил отсутствие своего доверителя на очередном заседании суда Милана по так называемому делу Руби госпитализацией для медицинского осмотра, сообщает телеканал RaiNews24. Политика обвиняют в даче ложных показаний и подкупе свидетелей.

Предыдущее заседание суда в конце января Берлускони также пропустил. Адвокат тогда сообщил, что 84-летнему экс-премьеру предписан абсолютный покой.

Осенью 2020 года политик переболел коронавирусной инфекцией. В течение двух недель он находился в больнице с двусторонней пневмонией. По словам самого Берлускони, он чувствовал себя так плохо, что опасался за свою жизнь. Он также назвал болезнь «адской».

В марте на фоне продления карантинных мер в Италии Берлускони призвал использовать на территории страны российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», передавал NEWS.ru.