Силовики нагрянули с обысками в Volkswagen по «дизельному скандалу»

https://static.news.ru/photo/3739e68e-bbb3-11ea-a9b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Генпрокуратура Ганновера (Германия) вместе с полицейскими провела 1 июля 2020 года обыски на объектах производителя автомобилей Volkswagen и его поставщика Continental (производитель шин и автокомпонентов) в Ганновере, Франкфурте и Регенсбурге в связи с «дизельным скандалом». Операция надзорного ведомства организована в рамках расследования возможной манипуляции с выбросами в дизельных двигателях.

В частности, речь идёт об устройстве, позволявшем предоставлять ложных данных об уровне вредных выбросов, передаёт газета Handelsblatt.

В Continental подчёркивают, что предприятие пошло на сотрудничество с властями страны. Компания заявила, что не продавала клиентам программного обеспечения для манипуляции с выбросами.



Газета WirtschaftsWoche, ссылаясь на руководство ФРГ, также рассказала , что расследование скандала идёт и по подозрению в пособничестве мошенничеству и косвенном должностном подлоге. Следственные органы изучают результаты работы бывших и действующих сотрудников Continental. Среди подозреваемых — семь инженеров и двух кураторов проектов.

Кроме того, силовики проверяют на причастность к преступлениям двух нынешних руководителей Continental Automotive GmbH, а также специалиста по обеспечению соответствия. Им вменяют нарушение обязанностей по халатности.

В январе 2020 года прокуратура Франкфурта провела обыски на десяти объектах автоконцерна Mitsubishi и Continental в ФРГ в рамках «дизельного скандала». Continental является одним из крупнейших производителей техники для очистки выхлопов.

Концерн Volkswagen оказался в центре скандала осенью 2015 года. Производителя обвинили в Соединённых Штатах Америки в оснащении дизельных автомобилей ПО, снижающим реальные данных вредных выбросов. Белый дом обязал компанию отозвать 482 тысячи легковых машин Volkswagen и Audi, реализованных в США с 2009 по 2015 годы. В апреле 2017-го Volkswagen согласился выкупить автомобили у граждан и выплатить компенсации.

В январе 2019 года в Соединённых Штатах обвинили четырёх менеджеров Audi в связи с «дизельным скандалом». Бывшего главу отдела по разработке дизельных двигателей Audi Ричарда Баудера, экс-руководителя отдела регистрации и тестирования Акселя Айзера, экс-руководителя отдела по разработке двигателей Стефана Книрша и бывшего ответственного за регистрацию двигателей Карстена Нагеля обвинили в сговоре ради мошенничества в отношении США, сговоре для финансового мошенничества и нарушения американского закона «О чистом воздухе», в шести случаях нарушения этого закона и шести эпизодах мошенничества.

Как писал News.ru, бывшего руководителя компании Volkswagen Мартина Винтеркорна обвиняют в сговоре и мошенничестве в рамках расследования «дизельного скандала», разразившегося после того, как были обнаружены некоторые «хитрости» в программном обеспечении авто. ПО позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей с дизельным двигателем. В 2015 году концерн согласился, что такое ПО действительно было установлено на 11 миллионах автомобилей. Компания признала свою вину в январе 2017 года и согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд.