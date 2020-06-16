Бывшего топ-менеджера Audi задержали в Хорватии по обвинениям властей США

https://static.news.ru/photo/6475a0da-afe1-11ea-ae42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Экс-руководителя отдела регистрации и тестирования компании Audi (подразделение Volkswagen Group) Акселя Айзера задержали в Хорватии по обвинению американских властей, связанных с «дизельным скандалом».

В январе 2019 года в Соединённых Штатах обвинили четырёх менеджеров Audi в связи с «дизельным скандалом». Бывшего главу отдела по разработке дизельных двигателей Audi Ричарда Баудера, экс-руководителя отдела регистрации и тестирования Акселя Айзера, экс-руководителя отдела по разработке двигателей Стефана Книрша и бывшего ответственного за регистрацию двигателей Карстена Нагеля обвинили в сговоре ради мошенничества в отношении США, сговоре для финансового мошенничества и нарушения американского закона «О чистом воздухе», в шести случаях нарушения этого закона и шести эпизодах мошенничества.

Позднее обвинения в мошенничестве были выдвинуты комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против бывшего гендиректора компании Volkswagen Мартина Винтеркорна.

Согласно информации Handelsblatt , власти Соединённых Штатов, могли выдать международный ордер на арест 59-летнего Айзера и других экс-руководителей компании ещё несколько месяцев назад.

Адвокат задержанного не стал отвечать запрос о комментарии. В свою очередь МИД ФРГ сообщил, что посольство в Загребе начало оказание консульской поддержки.

Как писал NEWS.ru, 31 июля прошлого года бывшему гендиректору Audi Руперту Штадлеру были предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с так называемым дизельгейтом — скандалом, когда автопроизводители продавали машины, бортовые компьютеры которых занижали показатели вредности выхлопов при тестировании. Обвинителем выступила прокуратура города Мюнхен.

Также в 2019 году 470 тысяч автовладельцев подали коллективный иск против концерна Volkswagen. Автоконцерн признался в манипуляциях с показателями выхлопов.

Международный экологический скандал разразился в 2015 году. Тогда выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря этому всё выглядело так, будто машины полностью отвечали принятым в Европе нормам. В действительности же автомобили превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.