Сийярто озвучил позицию Венгрии по 14-му пакету санкций ЕС против России Сийярто: Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против РФ в нынешнем виде

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Венгрия не поддержит 14-й пакет европейских санкций в отношении России в его нынешнем виде, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто после совещания с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе, сообщил ТАСС. По его словам, пакет противоречит венгерским интересам в области энергетики.

В своем нынешнем виде он полностью противоречит экономическим интересам Венгрии и наверняка поставил бы под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Поэтому этот пакет санкций в таком виде венгерское правительство не примет, — заявил Сийярто.

Сийярто подчеркнул, что новый санкций был «одним из наиболее важных пунктов» дебатов.

Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета антироссийских рестрикций Европейский союз планирует запретить странам — участницам объединения использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России, которая заменила SWIFT. По данным агентства, также ЕС намерен ограничить доступ в свои порты российским судам.

Журналисты также узнали, что Евросоюз изучает вопрос запрета на импорт гелия, марганцевой руды и редкоземельных элементов из России. Также объединение намерено включить в черный список десятки компаний, в том числе из Китая, ОАЭ и Турции.