Венгрия не поддержит 14-й пакет европейских санкций в отношении России в его нынешнем виде, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто после совещания с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе, сообщил ТАСС. По его словам, пакет противоречит венгерским интересам в области энергетики.
В своем нынешнем виде он полностью противоречит экономическим интересам Венгрии и наверняка поставил бы под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Поэтому этот пакет санкций в таком виде венгерское правительство не примет, — заявил Сийярто.
Сийярто подчеркнул, что новый санкций был «одним из наиболее важных пунктов» дебатов.
Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета антироссийских рестрикций Европейский союз планирует запретить странам — участницам объединения использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России, которая заменила SWIFT. По данным агентства, также ЕС намерен ограничить доступ в свои порты российским судам.
Журналисты также узнали, что Евросоюз изучает вопрос запрета на импорт гелия, марганцевой руды и редкоземельных элементов из России. Также объединение намерено включить в черный список десятки компаний, в том числе из Китая, ОАЭ и Турции.