Стали известны ограничения в рамках нового пакета санкций ЕС против России Bloomberg: ЕС намерен запретить российский аналог SWIFT в рамках новых санкций

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В рамках 14-го пакета антироссийских рестрикций Европейский союз планирует запретить странам — участницам объединения использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России, которая заменила SWIFT, пишет Bloomberg. По данным агентства, также ЕС намерен ограничить доступ в свои порты российским судам.

Авторы публикации со ссылкой на дипломатические источники отметили, что Евросоюз изучает вопрос запрета на импорт гелия, марганцевой руды и редкоземельных элементов из России. Также объединение намерено включить в черный список десятки компаний, в том числе из Китая, ОАЭ и Турции.

Также ЕС планирует запретить 11 российским судам доступ в свои порты. Речь идет о кораблях, которые участвуют в усилиях России по прорыву санкционной блокады.

Кроме того, Евросоюз намерен запретить европейским партиям и общественным организациям «получать любые виды финансирования», связанные с Россией. Такое решение рассматривается в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

В Турции ранее высказались против санкций, наложенных Западом на Россию в одностороннем порядке. В парламенте республики отметили, что Анкара активно работает над урегулированием украинского конфликта и настаивает на переговорах Москвы и Киева.