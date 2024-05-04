Запад упрекнули за односторонние санкции против России Турция осудила санкции Запада против России

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Фуат Октай

Турция не поддерживает санкции, наложенные Западом на Россию в одностороннем порядке, заявил глава комиссии по международным делам парламента республики Фуат Октай в эфире телеканала Halk TV. По его словам, Анкара активно работает над урегулированием украинского конфликта и настаивает на проведении переговоров между Москвой и Киевом.

Турция не поддерживает односторонние санкции [против России]. <...> Наша цель, заключающаяся в том, чтобы вернуть Украину и Россию за стол переговоров, не изменилась. Мы действуем в этом направлении, — сказал Октай.

Ранее на сайте британской палаты общин появилось сообщение, что участники слушаний в парламенте страны призвали пересмотреть санкционный режим против России, так как в нем еще есть лазейки. В Соединенном Королевстве признали, что подорвать экономику РФ с помощью рестрикций Западу не удалось.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя введение США санкций против стран, с которыми сотрудничает Россия, отметил, что Москва намерена продолжить укрепление контактов с другими государствами, минимизируя риски от ограничительных мер. По его словам, рестрикции не могут нарушить отношения РФ с другими странами.