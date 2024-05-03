В Британии призвали ужесточить санкционное давление на Россию Парламент Британии: санкционный список россиян следует пересмотреть

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Участники слушаний в парламенте Великобритании призвали пересмотреть санкционный режим против России, так как в нем еще есть лазейки, следует из опубликованного документа на сайте британской палаты общин. В Соединенном Королевстве признали, что подорвать экономику РФ при помощи рестрикций Западу не удалось.

Спустя два с лишним года российская экономика по-прежнему способна зарабатывать деньги и расти, — обратила внимание главы комитета по казначейству парламента Великобритании Дэйм Хэрриет Болдуин.

В комитете предложили провести ревизию лиц, попавших под санкции против России. К такому выводу члены палаты пришли после изучения писем, касающихся недостатков санкционных мер, от британских ассоциаций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия намерена продолжить сотрудничество с другими государствами, минимизируя риски от санкций, введенных США. По его словам, ограничения не могут нарушить развитие отношений Москвы с другими странами.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможную конфискацию российских активов, уточнил, что в этом случае Кремль рассматривает вариант понижения дипотношений с Вашингтоном. Ответ Москвы на конфискацию активов в странах G7 может содержать контрмеры дипломатического и экономического характера, констатировал он.