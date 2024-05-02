В Кремле раскрыли стратегию развития России в условиях санкций Песков: Россия планирует минимизировать риски от санкций для других стран

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Дмитрий Песков

Россия намерена продолжить сотрудничество с другими государствами, минимизируя риски от санкций, введенных США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, ограничения не могут нарушить развитие отношений России с другими странами.

США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны, страдают компании. Но это не способно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами, страны заинтересованы в этом, они сохраняют свою суверенность, — объяснил Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что Россия рассчитывает на развитие контактов с другими странами, «минимизируя риски от таких недружественных, а точнее враждебных проявлений».

Ранее Песков заявил, что Россия в случае изъятия своих замороженных на Западе активов будет бесконечно опротестовывать это решение в судах. Он напомнил, что в РФ тоже есть «западные деньги».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможную конфискацию российских активов, сообщил, что в этом случае Москва рассматривает вариант понижения дипотношений с Вашингтоном. По его словам, российский ответ на конфискацию активов в странах G7 может содержать контрмеры дипломатического и экономического характера.