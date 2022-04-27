Швейцария запретила поставки угля из России Швейцария ввела новые санкции против России

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Швейцария ввела новые санкции против России. В числе прочего власти страны установили запрет на импорт российского угля, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на Федеральный совет страны.

Новые ограничительные меры включают в себя масштабные санкции против поставок товаров, включая запрет на импорт угля, а также товаров, являющихся важным источником дохода для России (лесоматериалы, цемент, морепродукты, икра), — говорится в сообщении.

Кроме того, власти Швейцарии запрещают экспортировать в РФ товары, способствующие усилению её промышленного потенциала. В частности, определённых химических продуктов, роботов. Наряду с этим вводится запрет на любую поддержку российских компаний, которые находятся в собственности государства или под его контролем.

Санкции вступают в силу с 27 апреля. При этом запрет на импорт угля начнёт действовать с августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что Польша составила свой санкционный список в отношении России и Белоруссии. В него попали «Газпром», «Акрон», НОВАТЭК, «ФосАгро» и все предприятия, которые поставляли в страну уголь из России и Донбасса. Кроме того, Варшава намерена предложить Евросоюзу ввести квоты и сборы за использование российских энергоносителей, чтобы стимулировать ускорение отказа от газа и угля из РФ.