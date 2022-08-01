Шведский МИД вызвал российского посла из-за публикации в соцсетях

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Российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвали в шведский МИД после публикации в соцсетях, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию РФ. Причиной послужила публикация посольства в Telegram-канале о гибели шведского солдата на Украине. Диппредставительство обвинило шведские СМИ в попытке «создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника».

Посла России вызывали в МИД Швеции сегодня. Это было решение МИД Швеции. Из-за нашего комментария, да, — сказали в посольстве.

Российские дипломаты писали, что тот факт, что погибший, будучи иностранным гражданином, вступил в ряды армии, которая «на протяжении восьми лет воевала против мирного населения», делает его «преступником в соответствии с международным правом».

Ранее Минобороны сообщало, что в ходе спецоперации на Украине высокоточными ракетами уничтожен пункт временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики. Ликвидировано свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых уроженцы Польши.