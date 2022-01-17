Шведские дети испугались «российского вторжения»

В Швеции дети испугались предполагаемого «российского вторжения» из-за видео в TikTok, сообщает газета Dagens Nyheter. По словам социального работника Марие Ангселль, дети встревоженны, они обращаются к специалистам с жалобами на страх перед «войной».

«Вот планы России после вторжения», «Россия будет бомбить Швецию» или «Грядёт война. Запасайтесь едой и тёплой одеждой» — вот лишь некоторые из подписей к видео, которые в настоящее время фигурируют в TikTok, — сообщает издание.

Известно, что алгоритмы приложения работают таким образом, что человеку показываются видеоролики на темы, которыми человек больше всего интересовался. В последнее время со стороны властей Швеции всё чаще звучат воинственные заявления в адрес России.

Ранее сообщалось, что США и ряд европейских стран отказались от идеи отключения российских банков от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Вместо этого говорится о других возможных целевых экономических санкциях, которые затронут крупнейшие российские банки в случае вторжения России на Украину. При этом Германия выступает за то, чтобы добиться исключений для возможности оплачивать импорт российского нефтесырья.