Швеция сообщила о нарушении воздушного пространства истребителями из РФ

Четыре российских истребителя «нарушили воздушное пространство» Швеции. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. По имеющимся данным, инцидент произошёл к востоку от Готланда.

В среду четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции, — говорится в заявлении.

По данным шведского Минобороны, это были два самолёта Су-27 и два самолёта Су-24. Нарушение было допущено к востоку от Готланда. над морем, и носило кратковременный характер.

При этом российская сторона неоднократно заявляла, что все полёты самолёты РФ совершают в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других государств.

Ранее сообщалось, что британские истребители Typhoon перехватили и сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два противолодочных самолёта Ту-142. Отмечается, что самолёты ВКС РФ приблизились к границам зоны интересов Великобритании.