Швеция сообщила о нарушении воздушного пространства истребителями из РФ
Минобороны Швеции сообщило о нарушении воздушного пространства истребителями из РФ
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:49, 03 марта 2022
Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press
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Четыре российских истребителя «нарушили воздушное пространство» Швеции. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. По имеющимся данным, инцидент произошёл к востоку от Готланда.
В среду четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции, — говорится в заявлении.
По данным шведского Минобороны, это были два самолёта Су-27 и два самолёта Су-24. Нарушение было допущено к востоку от Готланда. над морем, и носило кратковременный характер.
При этом российская сторона неоднократно заявляла, что все полёты самолёты РФ совершают в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других государств.
Ранее сообщалось, что британские истребители Typhoon перехватили и сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два противолодочных самолёта Ту-142. Отмечается, что самолёты ВКС РФ приблизились к границам зоны интересов Великобритании.