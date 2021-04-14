Швеция приостановила вакцинацию сывороткой Johnson & Johnson

https://static.news.ru/photo/d495c69a-9d31-11eb-9490-96000091f725_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Швеции приостановлена вакцинация препаратом от коронавирусной инфекции нового типа компании Johnson & Johnson. Об этом в среду, 14 апреля, сообщили представители местного управления здравоохранения.

Ранее в США было рекомендовано приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. Как отмечалось, у «некоторых лиц» в Соединённых Штатах выявлялись тромбы и низкий уровень тромбоцитов после вакцинаций. Однако прямой связи с вакциной найдено не было.

В пресс-службе шведского ведомства отметили, что производитель в США приостановил поставки сыворотки в скандинавскую страну. На территорию Швеции к настоящему моменту доставлено 31 тысяча доз препарата. Но ни одну из них не распределили для вакцинации. Местное управление здравоохранения ждёт результатов расследования препарата, которое проводят специалисты Европейского агентства лекарственных средств. До тех пор использовать сыворотку не рекомендуется.

Пока неизвестно, когда появятся новые рекомендации о препарате. Управление также изучает вопрос о том, следует ли установить рекомендации по возрасту для вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. В настоящее время прививки этой вакциной делают людям старше 65 лет, — цитирует сообщение шведского ведомства ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, причиной образования тромбов после применения вакцины от коронавирусной инфекции нового типа компании Johnson & Johnson может являться редкий иммунный ответ, приводящий к активации тромбоцитов. Об этом сообщил глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Питер Маркс.