Швеция отказалась размещать в стране ядерное оружие и военные базы Правящая партия Швеции заявила, что в стране не будут размещать ядерное оружие и военные базы после вступления в НАТО

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Швеция в случае вступления в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории, следует из заявления правящей социал-демократической партии. Швеция приняла решение подать заявку на членство в Североатлантический альянс 15 мая. В этот же день Финляндия также официально решила вступить в НАТО.

Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, если заявка будет одобрена со стороны НАТО, выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории, — указывается в заявлении партии.

Газета Aftonbladet со ссылкой на источник сообщила, что шведские власти уже подготовили заявку в НАТО, однако в Стокгольме намерены отправить её одновременно с финской стороной.

Против членства Швеции и Финляндии в Альянсе выступают Турция и Италия. Анкара упрекает Швецию и Финляндию в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую турецкие власти считают террористической организацией, и требует положить им конец. В Риме считают, что сейчас не время для расширения НАТО и предлагают поставить в лист ожидания всё, что отдаляет мир, имея в виду ситуацию на Украине.

В МИД России ранее заявили, что Москва не оставит без политической реакции вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Решение о российском ответе будет приниматься на основе тщательного анализа ситуации в области безопасности в регионе.