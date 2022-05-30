Минобороны показало удары Су-25 ракетами «Тулумбас» по позициям ВСУ Минобороны опубликовало видео, как штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России поделилось кадрами боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, они нанесли удар по замаскированным позициям и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами «Тулумбас». В боевых вылетах участвуют двойки самолетов, они обстреливают позиции противника, находясь на сверхмалых высотах, пишет РИА Новости.

В видеоролике видно, как штурмовики на предельно малой высоте сначала заходят на цель, а после ведут огонь по позициям украинских войск. При этом они используют 122-мм неуправляемые авиационные ракеты С-13 «Тулумбас». После залпа самолеты с большой перегрузкой выполняют противозенитный маневр.

В ходе боевых вылетов летчики штурмовой авиации, работая на предельно малых высотах, нанесли ракетные авиационные удары по укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот. Для противодействия средствам ПВО противника летчики производили отстрел тепловых ловушек и выполняли противоракетное маневрирование, — рассказали в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику.

Минобороны РФ ранее опубликовало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине. Летчики армейской авиации нанесли с дистанции более пяти километров удары ракетами по бронетехнике и укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате были уничтожены два танка и опорный пункт.